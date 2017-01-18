Злостные должники ЖКУ могут паковать свои вещи

Министерство юстиции РФ предлагает лишать должников единственного приватизированного жилья. Насколько реальна эта инициатива? Кто из должников рискует остаться без квадратных метров? Эти вопросы будут рассматриваться в программе «Коммунальный детектив».

Моя квартира – моя крепость! Но только в том случае, если за услуги ЖКХ уплачено сполна. За долги жильё может уйти с молотка.

- Данная норма грозит тем, кто задолжал за жилищно-коммунальные услуги минимум за полгода, когда владельцы жилья являются злостными неплательщиками, - говорит эксперт программы «Коммунальный детектив. Новый законопроект находится на стадии обсуждения. Однако уже сейчас должников лишают муниципального жилья. В ближайшее время несколько жителей Североморска будут вынуждены освободить свои квартиры.

- Это, безусловно, крайняя мера, но, к сожалению, есть у нас такая категория граждан, для которой единственной мерой воздействия является крайняя мера, - говорит Андрей Сахаров, заместитель главы администрации ЗАТО г.Североморск. - Ресурсники идут на крайние меры, чтобы не допустить срыва отопительного сезона, ведь чтобы дать тепло, нужен мазут и исправные сети.

О последствиях принятия нового законопроекта и действующих нормативах воздействия на нерадивых владельцев жилья, ответы будут даны сегодня в 20.00 на «Арктик-ТВ» в программе «Коммунальный детектив». Включаем 23 кнопку