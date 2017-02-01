ЗНАКИ: Какие звёзды светят в жизни Валерии, участнице конкурса «Миссис Великая Русь-2017»

31.01.17: Агентство «Bloomberg» считает, что ослабление санкций США против РФ приведёт к укреплению рубля на 5-10%. Как вы считаете, а это нужно российскому правительству?

Санкции не отменят, США на это не пойдёт

Укрепление рубля невыгодно нашим олигархам

Нужно, так как оно заботится о благосостоянии россиян

Санкции отменят, но рубль крепче не станет

Голосовать

Проголосовало: 159 человек