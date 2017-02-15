День за днём с «Арктик-ТВ»15.02.17 17:00
ЗНАКИ: Звёзды ярко освещают жизненный путь Юлии Аныкиной, участнице конкурса красоты «Миссис великая Русь Мурманск 2017»
Комментарии
Loading...
-Аналитика74% компаний в 2016 году больше увольняли, чем нанимали сотрудниковЗа последний год количество вакансий в арктической зоне РФ увеличилось вдвоеПри поиске работы 69% выпускников с высшим образованием столкнулись с трудностями в связи с отсутствием опыта работы
-Нам интересно Ваше мнение13.02.17: Председатель Госдумы Вячеслав Володин поддержал идею принятия закона о защите чести и достоинства президента РФ, в том числе от нападок в прессе. Ваше отношение к этой инициативе?Проголосовало: 294 человека
-Скоро в эфире23:00«Международные новости». Информационная программа23:30Новости. Информационная программа.00:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)00:30Новости. Информационная программа.01:00«Международные новости». Информационная программа01:30Новости. Информационная программа.
-PRO ДеньгиНа АЗС Мурманской области продолжается рост цен на топливоРоссийский собес крепчает, но не спасает россиян от нищеты-PRO ВалютуЕвро просело на 1,27 рубля, доллар – почти на 97 копеекРубль продолжает укрепляться на фоне роста цен на нефть-PRO ЭнергетикуКолэнерго работает в режиме повышенной готовностиЗа 2016 году Колэнерго повысило пропускную способность сетей, обеспечило надёжность и качество электроснабжения населённых пунктов и предприятий региона-PRO ЖКХКОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: У нас квитанции скоро станут похожи на газеты - МРИВЦПлановые отключения в Мурманске на 16 февраля-PRO Нефть и газКрупные запасы нефти обнаружены в южной части Баренцева моря - «DEA»Рынок нефти неустойчив, отменять мораторий на лицензии на шельф в ближайшее время не планируется – Сергей Донской-PRO ЗаконыВ России станет больше бомжей, или Минюст предложил лишать должников единственного жильяС декабря 2017 года для оказания услуг по прерыванию беременности медучреждениям придётся получать лицензию