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29.09.17: Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время визита в Свято-Троицкий Никольский женский монастырь Ташкента призвал монахов быть примером для всех верующих. А как Вы считаете, кто может быть идеалом в мирской и духовной жизни россиян?Проголосовало: 494 человека
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Последние комментарии

Роман
25.10.17 15:37
Я простой житель, но ничего не понял, что Вы сказали о "системе" обращения с отходами.
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Виталий Измайлов берётся управлять отходами
Павел Вячеславович
24.10.17 12:57
Шесть лет обысков, изъятий оргтехники и документации в плоть до лицевых карточек (как будто хотели блокировать работу организации), и ничего, абсолютно ничего не нашли. По этому и отказ от обвинения.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
Павел Вячеславович
24.10.17 11:53
Однобокий репортаж, освещающий одну точку зрения (как и предыдущие репортажи, наверное заказные ИМХО). Да колхоз был в советские времена, теперь коммерческое предприятие. Как скажите отправить пенс
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Вопреки здравому смыслу, или Кому закон не писан?
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