Сегодня, 1 сентября, во всех школах страны прозвенели звонки, возвещая о начале нового учебного года. В образовательных учреждениях большого ЗАТО школяров приветствовали на традиционных торжественных линейках.

День знаний у полярнинских гимназистов прошёл не совсем обычно. В этом году образовательное учреждение стало участником масштабного проекта. В числе 24 школ по всей стране полянинские школяры встречали начало нового учебного года, участвуя в общероссийском открытом уроке в режиме онлайн.

В преддверии нового учебного года 77 новеньких школьных ранцев получили будущие первоклассники. Традиция помогать собрать в школу юных александровцев из семей в трудной жизненной ситуации существует в большом ЗАТО уже не первый год.

3 сентября полярнинцам предстоит выбрать своих представителей в Совете депутатов ЗАТО Александровск. Довыборы пройдут по двум одномандатным избирательным округам.

На старте осени и нового учебного года автоинспекторы напоминают о внимательности за рулём и необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Всё ближе 60-летие столицы подводных сил. Мероприятия, приуроченные к этому юбилею, проходят с начала года. Не остался в стороне и канал «ЗАТО-ТВ», редакция которого в рубрике «Признание в любви родному городу» размещает тёплые поздравления жителей города.