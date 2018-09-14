Александровцы сделали свой выбор и готовятся к череде праздничных мероприятий

С планами работы на предстоящую семидневку определись традиционно на старте недели. Текущие проблемы и вопросы, стоящие на контроле в администрации, обсудили на аппаратном совещании и коммунальном часе.

9 сентября в единый день голосования александровцы избирали своих представителей в Совете депутатов большого ЗАТО. Первый итоги стали известны уже утром в понедельник. Информация о кандидатах, победивших на своих участках, доступна на официальных ресурсах избиркома. В территориальной комиссии ЗАТО Александровск констатируют, что выборы прошли в штатном режиме. «Жалоб от участников выборного процесса не поступало», - говорит Алексей Пеньшин, председатель Территориальной избирательной комиссии ЗАТО Александровск.

Уже сегодня депутатам Совета ЗАТО Александровск третьего созыва вручили удостоверения. Первое заседание представительного органа намечено на понедельник, 17 сентября. Парламентариям предстоит выбрать председателя Совета и его заместителей.

В ЗАТО Александровск продолжаются работы по благоустройству в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году в Снежногорске к юбилею должна преобразиться нижняя терраса. В соответствии с проектом, на Октябрьской улице будет разбит сквер, главным украшением которого станет символ города – фигурка нерпы. Её изготовлением занимаются мастера с одноимённого предприятия.

У работников 10 Судоремонтного завода также не совсем обычный заказ. В сентябре свой профессиональный праздник отметили танкисты. В преддверии этого праздника на предприятие доставили американский танк времён Великой Отечественной войны, не доехавший в Мурманск по ленд-лизу. По поручению Северного флота заводские специалисты производят очистку корпуса от ржавчины.

В городе судоремонтников появился поклонный крест. Сегодня утром конструкцию установили на выезде Снежногорска. Чин освещения провёл настоятель храма Святого великомученика Георгия Победоносца отец Дионисий.

Противодействие распространению наркотиков, методы и ресурсы профилактики - в ЗАТО Александровск состоялось очередное заседание межведомственной антинаркотической комиссии.

74-й годовщине разгрома немецко-фашистских войск в Заполярье и 45-летию Снежногорска был посвящён ежегодный фестиваль военно-патриотической песни «На безымянной высоте».

15 сентября в Долине Уюта Мурманска стартует массовое спортивное мероприятие «Кросс нации». Различные дистанции - для различных возрастов. К участию приглашаются жители Мурманской области. Это спортивное сентябрьское мероприятия по масштабам на втором месте в нашем регионе, а на первом - фестиваль спорта «Гольфстрим».

В предстоящие выходные стартует череда дней рождения городов большого ЗАТО. В субботу пройдут торжества по случаю 119-летия Полярного, в воскресенье эстафету примет столица подводных сил.