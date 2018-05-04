Александровск отгулял Первомай и готовится отметить День Победы

В большом ЗАТО время большой приборки. Традиционно в конце апреля и в первых числах мая в Александровске верстают графики городских субботников. Первыми тон задали военнослужащие - 27 апреля во флотских гарнизонах объявили большой сбор. Форма одежды – гражданская.

Генеральное наступление на мусор и сугробы в ЗАТО Александровск объявили сегодня. В каждом городском округе на большую приборку вышли работники предприятий и организаций муниципалитета.

30 апреля огнеборцы отметили 369 годовщину со дня образования пожарной охраны России. Выставки специальной техники в профессиональный праздник уже стали традицией в большом ЗАТО. Нынешний год не стал исключением.

Традиционное первомайское шествие по центральной улице Снежногорска стало не менее ярким событием для александровцев. Транспаранты и лозунги – призывы к достойному вознаграждению за достойный труд. Возглавил колонну демонстрантов, как всегда, военный оркестр.

Интернет мошенничества по-прежнему удерживают верхние строчки в статистике правонарушений. Преступление легче предотвратить, поэтому профилактической деятельности стражи порядка уделяют особое внимание.

Судоремонтный завод «Нерпа» вновь выступил организатором конкурса «Безопасный труд - моё счастливое будущее». Почти сотня работ юных александровцев от 5 до 15 лет, нарисованных, вылепленных, склеенных и снятых на фото и видео, было заявлено для участия в творческом состязании.

В городах большого ЗАТО идут последние приготовления к празднованию Дня Победы. Программа включает множество мероприятий. Наиболее масштабные пройдут в Александровске 9 мая. В Полярном центром станет площадь Победы. Здесь праздник по традиции откроет торжественное построение и парад войск гарнизона.

На период проведения репетиции парада в Полярном сегодня было ограничено движение в районе площади Победы. Сотрудники Госавтоинспекции информируют, что перекрытия дорог в праздничные дни ещё будут.