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АТВ ЗАТО Александровск11.05.18 20:30

Александровск жил под знаком Дня Победы

С Днём Победы ветеранов, детей войны, блокадников и узников концлагерей в Александровске поздравляли накануне работники учреждений  культуры и досуга. Домой к каждому постарались заглянуть волонтеры и общественники. Одно из праздничных мероприятий для ветеранов состоялось в историко-краеведческом музее Полярного.

«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой», - строки известной песни сами собой стали эпиграфом всероссийской акции, которая уже не первый год проходит в дни Победного мая. «Бессмертный полк» прошагал и по улицам Александровска. 8 мая под его знамена встали полярнинцы.

Помнить обо всех, кто сложил свои жизни во имя Победы, кто выжил, кто сегодня живёт среди нас. Их рассказы – живые свидетельства о страшной войне. К сожалению, поколение победителей уходит. Тем ценнее внимание к живущим. В преддверии праздника ветераны принимали поздравления.

Слова поздравления поколению победителей, ветеранам и детям войны звучали в концертных залах большого ЗАТО. Песни военных лет от благодарных внуков и правнуков солдат Великой Отечественной войны.

Уходящая неделя была отмечена и спортивными событиями. В ЗАТО Александровск состоялось Традиционное Открытое первенство по боксу, посвящённое Дню Победы. Участие в нём приняли спортсмены Североморска, Полярного, Снежногорска и Гаджиево.

Кульминацией торжеств по случаю 72-й годовщины Великой Победы в Александровске стали мероприятия на центральных площадях городов большого ЗАТО 9 мая.

Священный праздник не мог не найти отклика среди творческих коллективов. Песни военных лет объединили александровцев в патриотические фестивали.

 

Комментарии

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Последние комментарии

Юляша Б. из Простоквашино.
11.05.18 20:12
Я тоже была мероприятии, посвящённом Дню Победы. Были там ОЧЕНЬ запоминающиеся персонажи. Видела я на шествии Людмилу Мелехову, а затем заглянула в её Instagram. Нарядилась девица в форму бойца РККА
Комментарий к новости:Мурманчане массово отметили День Победы
Шматкова Л. В., горожанка, участвующая, педагог.
11.05.18 18:17
Спасибо за поправку редактору сайта. Хорошо. Пусть господин Сысоев А. И. ответит на мой вопрос. Этот вопрос входит в его компетенцию? Или теперь ему одному отдуваться за ММБУ УДХ ?
Комментарий к новости:Акция «Бессмертный полк» - память героям, подарившим нам великий праздник
Шматкова Л. В., горожанка, участвующая, педагог.
11.05.18 17:44
Мой отЛИЧНЫЙ взгляд на празднование Дня Победы в городе-герое. Опять, к сожалению, были примеры победобесия среди лиц, принявших участие в шествии. ЗАЧЕМ НАРЯЖАТЬ ДЕТЕЙ В ВОЕННУЮ ФОРМУ? ЗАЧЕМ? Мурма
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