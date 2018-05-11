Александровск жил под знаком Дня Победы

С Днём Победы ветеранов, детей войны, блокадников и узников концлагерей в Александровске поздравляли накануне работники учреждений культуры и досуга. Домой к каждому постарались заглянуть волонтеры и общественники. Одно из праздничных мероприятий для ветеранов состоялось в историко-краеведческом музее Полярного.

«Нет в России семьи такой, где б ни памятен был свой герой», - строки известной песни сами собой стали эпиграфом всероссийской акции, которая уже не первый год проходит в дни Победного мая. «Бессмертный полк» прошагал и по улицам Александровска. 8 мая под его знамена встали полярнинцы.

Помнить обо всех, кто сложил свои жизни во имя Победы, кто выжил, кто сегодня живёт среди нас. Их рассказы – живые свидетельства о страшной войне. К сожалению, поколение победителей уходит. Тем ценнее внимание к живущим. В преддверии праздника ветераны принимали поздравления.

Слова поздравления поколению победителей, ветеранам и детям войны звучали в концертных залах большого ЗАТО. Песни военных лет от благодарных внуков и правнуков солдат Великой Отечественной войны.

Уходящая неделя была отмечена и спортивными событиями. В ЗАТО Александровск состоялось Традиционное Открытое первенство по боксу, посвящённое Дню Победы. Участие в нём приняли спортсмены Североморска, Полярного, Снежногорска и Гаджиево.

Кульминацией торжеств по случаю 72-й годовщины Великой Победы в Александровске стали мероприятия на центральных площадях городов большого ЗАТО 9 мая.

Священный праздник не мог не найти отклика среди творческих коллективов. Песни военных лет объединили александровцев в патриотические фестивали.