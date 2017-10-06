Завершились каникулы у школяров и отпускной период у работников Центра гражданского и патриотического воспитания. С новыми силами включились в работу. Волонтёрское объединение «Высокое напряжение» открывает новый сезон и ждёт 7 октября активных и креативных в «Розе ветров».

Сегодня, 6 октября, исполнился 31 год со дня гибели советского атомного подводного крейсера стратегического назначения К-219. Прочный корпус стал братской могилой для четверых членов экипажа, в числе которых был и матрос Сергей Преминин, заглушивший реактор, ценой собственной жизни спасший мир от второго Чернобыля. В свой последний, 13-й поход, лодка ушла из Гаджиево.

Память героев Великой Отечественной войны почтут завтра в Долине Славы. В Мурманской области завершается ежегодная Вахта Памяти. Церемония закрытия состоится 7 октября. Земле будут преданы останки бойцов, найденных поисковиками в заполярных сопках.

На примере героизма воинов, защищавших Кольское Заполярье в годы войны, мы должны воспитывать и будущих защитников Отечества. В соответствии с приказом руководителя оборонного ведомства в ЗАТО Александровск, как и во всей России, стартовал осенний призыв. 5 октября начала работу призывная комиссия. Новобранцев, как всегда, встречали сотрудники военного комиссариата и медики.

На этой неделе александровские педагоги отметили свой профессиональный праздник. Чествование учителей, воспитателей и всех работников системы образования большого ЗАТО прошло во Дворце культуры «Современник».

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть внимательными и соблюдать правила дорожного движения.