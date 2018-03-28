Александровские школяры во время каникул боролись за переходящее знамя

Сегодня, 28 марта, в России день траура по погибшим во время пожара торгово-развлекательном центре Кемерово. Указ подписал глава государства Владимир Путин.

В Снежногорске работали специалисты государственной жилищной инспекции. Поводом для приезда послужили жалобы граждан на некачественные услуги по отоплению и горячему водоснабжению.

Мартовские капризы погоды часто приводят к дорожно-транспортным происшествиям, однако столкновения на улицах ЗАТО происходят и по причине невнимательности водителей. 27 марта в Полярном у поста ВАИ столкнулись две машины: самосвал «МАЗ» и легковой автомобиль «КИА».

Доступная и комфортная жизнь каждому. В ЗАТО Александровск состоялось заседание рабочей группы по делам инвалидов. В повестке дня трудоустройство людей с ограниченными возможностями здоровья и доступность культурного досуга.

Сегодня состоялось очередное заседание Совета депутатов большого ЗАТО. Парламентариям к рассмотрению было предложено 8 вопросов.

В муниципалитете состоялась ежегодная патриотическая игра «Зарница». В период каникул александровские школяры проверили свои навыки в спортивной и военной подготовке. За почётные трофеи - переходящее знамя и кубок боролись 8 команд из семи образовательных учреждений.

Минно-тральная группа Кольской флотилии разнородных сил Северного флота из четырёх кораблей «Котельнич», «Ядрин», «Коломна» и «Машинист» отработала задачи в Баренцевом море.

На Северном флоте завершён хоккейный турнир, посвящённый Дню моряка-подводника. В финальном матче на стадионе флотского центра морской и физической подготовки в Североморске встретились сильнейшие хоккейные дружины Северного флота «Альбатрос» Кольской флотилии и «Гроза» объединения ВВС и ПВО.