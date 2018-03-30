«Арт-шок» удивляли дизайнеры Снежногорска

Коммунальный рейд под занавес рабочей недели. Комиссия из админстрации ЗАТО Александровск посетила проблемные места города воинской славы. Очистка улиц и дворов, беспокойные соседи и вывоз мусора оказались в центре внимания участников выездной проверки.

Противодействие распространению наркотиков, методы и ресурсы профилактики. В ЗАТО Александровск состоялось очередное заседание межведомственной антинаркотической комиссии.

На этой неделе депутаты Совета ЗАТО Александровск собирались на очередное плановое заседание. К рассмотрению было предложено 8 вопросов финансового и юридического характера.

189 нарушений Правил дорожного движения было выявлено за минувшую неделю сотрудниками Госавтоинспекции на территории большого ЗАТО. 48 ДТП с материальным ущербом, пострадавших нет. В протоколах, как и прежде выезд на встречную полосу и пьяный водитель.

Юные дизайнеры из снежногорского театра моды «Самосотворение» и объединения «Колорит» Дома детского творчества «Дриада» приняли участие в XVI открытом конкурсе молодых модельеров «Арт-шок». Модные показы проходили в Коле.

Рабочая неделя подошла к концу, провести выходные с пользой и удовольствием как всегда поможет традиционная рубрика «Афиша выходного дня».