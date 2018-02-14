СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Мурманск. Городские хроникиАвиамоделисты в Полярном завоёвывали новые высоты
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АТВ ЗАТО Александровск14.02.18 19:30

Авиамоделисты в Полярном завоёвывали новые высоты

На коммунальном часе в администрации муниципалитета обсудили итоги прошедшей недели. Серьёзных происшествий и сбоев в александровской системе ЖКХ не произошло.

Благоустройство городов - в руках самих александровцев. В большом ЗАТО проходят встречи на предприятиях и в учреждениях. Главная тема – реализация приоритетного президентского проекта «Формирование комфортной городской среды».

На встрече школяры пообещали создать инициативную группу и даже принять участие в конкурсе рисунков по проекту «Формирования комфортной городской среды».

«Встречная полоса» - оперативно-профилактические мероприятия сотрудников ГИЮДД для Александровска не новшество. Однако, это не мешает автолюбителям регулярно нарушать правила движения и попадать в сводки инспекторов.

От сессии до сессии. Татьянин день в Полярном пришёлся на карантин, но не пропадать же празднику. «Свободные люди» - творческое состязание прошло в Центре культуры «Север». Его подготовили, провели и стали непосредственными участниками студенты местных филиалов мурманских учебных заведений и гимназисты.

Кусок пенопласта, дерево и пластиковая бутылка - всё это может привести вас на спортивный Олимп, если вы занимаетесь авиамоделированием. В Полярном при поддержке регионального отделения Союза машиностроителей России прошли очередные соревнования юных конструкторов.

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