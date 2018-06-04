Автопробег соединил нынешнюю флотскую столицу и столицу историческую

В первый понедельник наступившего календарного лета аппаратное совещание в администрации Александровска открыло очередную рабочую неделю. В центре внимания и текущие проблемы, и вопросы на контроле, и планы на перспективу.

В помощь бизнесу. В Службе муниципального имущества разработано Положение о порядке имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. На днях нормативный документ был одобрен депутатами Совета ЗАТО Александровск.

На этой неделе свой профессиональный праздник отметят социальные работники. Уже стало традицией в преддверии праздника подводить итоги, определять и отмечать лучших. Специалист Межрайонного центра социальной поддержки населения оказалась в числе призёров ежегодного конкурса.

Представители профсоюзных организаций гражданских служащих Минобороны вновь посетили Полярный. Очередной, уже третий автопробег, соединивший нынешнюю флотскую столицу и столицу историческую, посвятили Дню рождения Краснознамённого Северного флота.

«Пусть детство звонкое смеётся» - первый день календарного лета ознаменован международным детским праздником. Мероприятия для детворы в большом ЗАТО продолжились и в субботу.

Сразу после выпуска новостей выходит программа «Разговор о главном», речь в которой пойдёт об организации в ЗАТО Александровск летней оздоровительной кампании и трудоустройстве подростков в период каникул.