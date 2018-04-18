Автозатор в Губе Кислой заставил людей ходить пешком на работу

Вследствие совсем не весенних марта и апреля стала приостановка движения автобусного маршрута № 2 в Полярном. Автобус, не доезжая до конечной в Губе Кислая, разворачивался на улице Старикова. Работники хлебозавода и служащие портопункта вынуждены были добираться пешком.

Соревнования по случаю праздника. В день 100-летия советской пожарной охраны специальные огнеборцы определили лучший пожарный расчёт. Состязание стало и дополнительной тренировкой, которой, как известно, много не бывает.

С сегодняшнего дня в ЗАТО Александровск стартовала летняя оздоровительная кампания. Можно обратиться с заявлением и оформить путёвку. В информационно-методическом центре уже сегодня образовалась очередь из родителей. О планах по летнему оздоровлению юных александровцев в следующем сюжете журналистов «АТВ ЗАТО Александровск».

Александровские полицейские совместно с региональным отделением Союза машиностроителей России провели традиционный ежегодный форум муниципальных отрядов ЮИД. Итогом нынешнего стало обращение в ООН, которая инициировала проведение международного десятилетия действий, направленных по повышение безопасности дорожного движения.

Выходные близко. Как всегда они будут наполнены событиями. Куда пойти, что посмотреть и не пропустить самое интересное. Расскажет традиционная рубрика «Афиша выходного дня».