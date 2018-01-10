Итоги долгих новогодних выходных подвели в администрации большого ЗАТО. В первый рабочий день наступившего года прошло аппаратное совещание и коммунальный час.

Праздники завершились, жизнь в городах большого ЗАТО постепенно возвращается в привычное русло. Но если последствия долгих выходных ещё ощущаются, садиться за руль уж точно не нужно. В первый рабочий день года александровские автоинспекторы провели оперативно профилактическое мероприятие.

Под занавес уходящего года решили померяться силами на борцовском ковре воспитанники спортшколы города судоремонтников. Более полусотни мальчишек и девчонок боролись за призы от Деда Мороза.

Портфель заказов не пустует. В последние дни декабря редакция «АТВ ЗАТО Алекасандровск» подвела итоги минувшего года вместе с директором СРЗ «Нерпа». Сегодня беседа продолжается, в ней пойдёт разговор о планах и перспективах градообразующего предприятия.

Праздники завершились, но впереди нас ожидает старый Новый год. И вновь под ёлочкой можно будет ещё раз вспомнить, чем был хорош минувший 2017-й и ещё раз загадать желание. Пока же редакция предлагает вспомнить недавние события: новогоднюю ночь и Рождество в большом ЗАТО.