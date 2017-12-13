«Большие танцы по-александровски» - северное сияние на танцполе

Положение на коммунальных фронтах большого ЗАТО обсудили на еженедельном совещании в администрации муниципалитета с представителями жизнеобеспечивающих служб Александровска.

Уходящий год в большом ЗАТО прошёл под знаком 60-летия Гаджиево. В следующем эстафету примет город судоремонтников. Снежногорску исполнится 45. Центром торжеств станет по традиции городской Дворец культуры «Современник». Однако, юбилейные мероприятия могут оказаться под угрозой. Опасения вызывает само здание, а точнее трещины в стене пристройки.

В ноябре нынешнего года изменился порядок предоставления ежемесячной жилищно-коммунальной выплаты федеральным льготникам. Пояснения даёт Лилия Жирнова, заместитель директора Снежногорского межрайонного центра социальной поддержки населения.

«Большие танцы по-александровски» собрали на полярнинском танцполе поклонников современной хореографии большого ЗАТО. Ежегодный конкурс состоялся в рамках Декады СОС. Участники, а их было более сотни, убедительно доказали жюри и зрителям: просто будь в танцах, и на всякие вредные привычки не останется времени.

Военнослужащие Кольской флотилии открыли хоккейный сезон. На «Альбатрос-арене» в Полярном прошли игры на призы командующего Краснознаменного объединения.

Близятся выходные, которые всегда хочется проводить с пользой и удовольствием. Нет ничего невозможного, в этом поможет традиционная рубрика «Афиша выходного дня».