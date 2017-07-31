Большое ЗАТО – под знаком Дня ВМФ

Праздник праздником, но вопросы насущные, как и прежде, были в повестке дня аппаратного совещания в администрации ЗАТО Александровск.

Первый подарок моряки получили в преддверии профессионального праздника. В Гаджиево состоялась церемония передачи очередного дома, построенного для семей военнослужащих подводных сил Северного флота. Ключи от квартир получили 35 семей подводников.

Металлурги и космонавты, судоремонтники и банкиры - представители всех этих профессий собрались в субботу, 29 июля, в полярнинском центре культуры «Север», чтобы поздравить с днём рождения Кольскую Краснознамённую флотилию разнородных сил Северного флота.

Центральным событием в программе торжеств по случаю Дня Военно-морского флота в столице подводных сил стал военный парад и смотр строя и песни войск гарнизона Гаджиево.