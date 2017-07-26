Большое ЗАТО в преддверии Дня ВМФ и 60-летия Гаджиево

Муниципальным казенным учреждением «Служба муниципального имущества ЗАТО Александровск» в мае-июне проводилась инвентаризация гаражных строений, находящихся на территории муниципалитета. В связи с этим сотрудники учреждения обращаются к владельцам и пользователям гаражных строений.

Приближается День ВМФ. Подготовка к празднику идёт полным ходом во всех городах большого ЗАТО. Полярнинский историко-краеведческий музей подготовил для своих посетителей свой подарок – в ближайшее воскресенье здесь откроется выставка работ военных художников студии имени Грекова.

В преддверии праздника Дня Военно-морского флота корабли Кольской флотилии были направлены для участия в морских парадах в Североморске и на Балтике – к Санкт-Петербургу, а один из них - базовый тральщик «Соловецкий Юнга» - на Белое море. В этом году отмечается 75-летие Соловецкой школы юнг, той самой, описанной в знаменитом романе Валентина Пикуля «Мальчики с бантиками». 89-летие писателя отметили в июле в областном центре.

В период летних ремонтов в городах большого ЗАТО будут производиться отключения коммунальных ресурсов.

К предстоящему 60-летию Гаджиево определят лучший городской дворик. Чтобы город-юбиляр отметил знаменательную даты при полном параде, в июле был объявлен муниципальный конкурс по благоустройству территории учреждений, объектов торговли и жилых домов.