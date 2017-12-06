Бой полярной ночи даёт «Free ON»

Долгожданное открытие. На детской площадке в Снежногорске, облагороженной в рамках партийного проекта «Формирование комфортной городской среды», перерезали символическую ленточку. Объект стал последним в перечне добрых дел 2017 года.

В ритме активного отдыха и здорового позитива. «Free ON» - спортивная игра, уже снискавшая популярность среди молодёжи большого ЗАТО, вновь собрала команды с активной жизненной позицией: заводчан, военных и огнеборцев.

«Быть здоровым – это стильно!». В рамках ежегодной декады SОS в большом ЗАТО в 8-й раз прошёл открытый фестиваль школьных и студенческих агитбригад. За здоровый образ жизни на сцене Центра культуры «Север» ратовали 5 команд.

В преддверии праздников кабельный оператор ЗАТО Александровск - предприятие «Сатурн-СЕРВИС» проводит предновогоднюю акцию для своих абонентов.

Последний месяц года – время подводить итоги. Для маленьких танцоров, воспитанников детского сада № 13 «Ромашка» уходящий год ознаменовался удачным дебютом на международном хореографическом конкурсе «GrandFestival» в Сочи. Детский танцевальный коллектив «Весёлый каблучок» открыл счёт почётным трофеям. Дошколята привезли дипломы лауреатов второй степени.

Близятся выходные, которые всегда хочется проводить с пользой и удовольствием. Это возможно. Традиционная рубрика «Афиша выходного дня» может послужить неплохим подспорьем жителям наших городков.