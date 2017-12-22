Бюджет большого ЗАТО принят. 20 декабря парламентарии Александровска на очередном заседании утвердили во втором и окончательном чтении главный финансовый документ, по которому александровцы будут жить в 2018 году.

Уходящий год был богат на юбилеи. 60 лет Гаджиево, 35 – Краснознамённой Кольской флотилии. В череде знаковых дат не затерялся и первый юбилей Центра социального обслуживания населения. Учреждению в декабре исполнилось 10 лет. С днём рождения сотрудников центра поздравили коллеги, партнёры и подопечные.

Ветеринары напоминают – позаботьтесь о своих питомцах, сделайте необходимые прививки. Это особенно актуально для тех, кто планирует провести новогодние каникулы в путешествиях в компании со своим домашним любимцем.

Каникулы без происшествий. Юные инспекторы движения из Гаджиево провели профилактическую акцию в преддверии новогодних праздников. В школе № 279 подготовили небольшие познавательные лекции о том, как себя вести на дороге.

«Зимняя карусель» - традиционные декабрьские заезды собрали на снежногорской трассе картингистов из Мурманской области, Санкт-Петербурга и Республики Карелия. Пилоты соревновались в личном и командном зачёте.