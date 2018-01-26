Чествуют первенцев 2018 года ЗАТО Александровск

Сегодня, 26 января, ученики школы № 2 в Полярном вернулись за школьные парты после двухнедельных вынужденных каникул, связанных с карантином. Такое решение было принято накануне на уже четвертом по счёту заседании санитарно-противоэпидемической комиссии. Учебный процесс возобновился, но есть некоторые нюансы.

25 января богат на праздники: День студента, День штурмана, Татьянин день. Для трёх александровских семей эта дата пополнит памятный семейный календарь. По многолетней традиции , 25 января, в торжественной обстановке прошла государственная регистрация детей ЗАТО Александровск, родившихся в первые дни наступившего года.



В этот раз ряды мужчин Александровска пополнили два богатыря: Алексей Петров из Полярного и гаджиевец Артем Таран. А в Снежногорске на свет появилась девочка Полина Горохова. Отметим, что малыши родились 1 и 2 января. 25 января в отделы ЗАГС Полярного и Снежногорска поздравить малышей и их родителей пришли заместитель главы администрации по социальным вопросам Марина Дюпина, начальник управления культуры спорта и молодежной политики Светлана Кузнецова и представители учреждений культуры ЗАТО.

Повышенный рейтинг юмора. Команде весёлых и находчивых большого ЗАТО довелось выступить на Сочинской сцене. На побережье Чёрного моря прошёл ежегодный фестиваль КВН, собравший около 600 команд из российских регионов, ближнего и дальнего зарубежья. Поездка состоялась при поддержке руководства Александровска. По приезду КВНщики прибыли с отчётом.

Кадетский бал – прекрасный бал. В Снежногорске и Гаджиево проходят кадетские утренники для дошколят.