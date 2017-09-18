Вопросы текущие и планы на перспективу обсудили сегодня на еженедельном аппаратном совещании в администрации ЗАТО Александровск.

До 1 октября федеральные льготники могут выбрать вариант предоставления набора социальных услуг, сообщает Пенсионный фонд.

Сентябрь в большом ЗАТО традиционно связан с празднованием дней рождения городов. У Гаджиево ещё предстоят торжества. Юбилейные. В Снежногорске и Полярном праздничные мероприятия состоялись в минувшую субботу, 16 сентября. В каждом по-особому.

Делать добро это не только приятно, но и вкусно. Благотворительную акцию «Копилка добра» в День города провели сотрудники Центра гражданского и патриотического воспитания совместно с шеф-поваром снежногорского суши-бара.

Лев Кассиль на пирсах Екатерининской гавани и Николай Лунин, заслуженный железнодорожник СССР, подаривший Фисановичу подводную лодку. Много интересных фактов обнаружили посетители городского историко-краеведческого музея на открытии новой выставки «Война. Фотосвидетельства».

Совсем скоро столица подводных сил отметит своё 60-летие. Мероприятия, приуроченные к юбилею, проходят с начала года. Не остался в стороне и канал «ЗАТО-ТВ». В редакционной рубрике «Признание в любви родному городу» звучат слова любви гаджиевцев к родному городу.