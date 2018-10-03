Депутаты ЗАТО решают вопросы власти в Александровске

Дела депутатские. Новый состав Совета депутатов ЗАТО Александровск собрались на очередное заседание. В повестке дня три вопроса, два из которых связаны с представителями власти.

В Полярном прививаются новые спортивные традиции. Уже во второй раз состоялся легкоатлетический забег через Петров мост с участием воспитанников детских садов и их родителей.

Подведены итоги регионального этапа VI Всероссийского конкурса «Воспитатели России». В конкурсе приняли участие 64 человека, из которых 16 прошли в финал. Семеро финалистов - это педагоги дошкольных образовательных организаций ЗАТО Александровск.

Сесть за руль в 12 лет? Возможное ли такое. Возможно, и даже нужно, считают александровские полицейские. В рамках пропаганды безопасности дорожного движения с представителями отрядов ЮИД прошло показательное занятие в секции картинга.

Если хочешь быть здоров – кроссфит в помощь! Многофункциональные спортивные тренировки повысят выносливость, разовьют мускулатуру. Итог – не только здоровое тело и дух, но и выступления на соревнованиях. Одни из последних – физкультурник челендж собрал более 50 спортсменов из Мурманской области.