Дорожные ремонты. Последний штрих. Полярнинские дорожники планируют до наступления холодов залатать ямы сразу на нескольких улицах. Объём и адреса завершающих дорожных ремонтов определились на очередном рейде.

Детское отделение в Полярном не закроют. Руководство филиала № 5 медико-санитарной части заверяет, что стационар функционирует в штатном режиме, в поликлинике планируют открыть ещё один участок.

По волнам памяти. Знаковые вехи истории столицы подводных сил вспоминали на торжественном вечере по случаю 60-летия Гаджиево.

Приближаются выходные: Как провести их с пользой и удовольствием? Подробности в традиционной «Афише выходного дня».

И ещё об одном приятном событии - сегодня отмечается День дошкольного работника.