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АТВ ЗАТО Александровск15.08.17 18:00

Два корабля Кольской флотилии покинули док полярнинской десятки

Подготовке к новому отопительному сезону был посвящён еженедельный коммунальный час в администрации Александровска. На следующей неделе руководству ЗАТО, жизнеобеспечивающих предприятий и управляющих кампания нужно будет держать ответ перед региональной комиссией.

Два корабля Кольской флотилии покинули док полярнинской десятки. Вся операция по спуску на воду прошла менее чем за сутки.

Проект Правил благоустройства территории Александровска обсудят публично. Жителей большого ЗАТО приглашают не оставаться в стороне и принять участие в обсуждении важного документа.

Нынешнее лето подходит к концу, так и не успев порадовать нас теплом, но даже те немногие солнечные деньки работники теплиц Центра дополнительного образования Полярного старались использовать, чтобы раскрасить городские скверы и клумбы живыми цветами. Им помогали помощники, которые  пришли на работу в рамках реализации программы летнего трудоустройства подростков.

Александровцев приглашают принять участие в генеральной уборке. В Году экологии Всероссийский экологический субботник «Зелёная Россия» пройдёт со 2 сентября по 1 октября.

«Море доброты» - благотворительный проект реализует наш сетевой партнёр телеканал «Арктик-ТВ». Новый подопечный редакции Даша Витовская из Полярного страдает ДЦП. Девочка не умеет ходить, но прогнозы врачей обнадеживают – поставить ребёнка на ноги реально. Подспорьем может стать тренажёр, его настоятельно советуют родителям Даши приобрести медики. Стоимость чудо-аппарата более 300 тысяч рублей.

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