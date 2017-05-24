Зима с боями, но всё же отступает. Приходит время большой уборки. Вторая волна субботников в Александровске намечена уже на конец этой недели. Кроме того, чистота в городских округах большого ЗАТО взята на особый контроль руководства муниципалитета.

В ЗАТО Александровск состоялось заседание рабочей группы по делам инвалидов. Участники встречи обсудили вопросы реализации региональной «дорожной карты» по повышению доступности объектов и услуг в муниципалитете; формированию безбарьерной среды для лиц с особыми возможностями здоровья, а также оказания различных видов помощи.

Местные единороссы готовятся к довыборам в Совет депутатов ЗАТО Александровск. На партийных праймериз определили возможного кандидата на свободное депутатское кресло.

Большой провал в рабочих и инженерных кадрах сегодня ощущает вся судостроительная и судоремонтная отрасль России. Работать на кадровую перспективу сегодня старается объединённая судостроительная корпорация. На этой неделе в Полярном стартовала агитационная компания для детей сотрудников предприятий ОСК.

Сегодня на дорогах большого ЗАТО можно было заметить автобус яркой раскраски и с надписью на бортах. Появление такого необычного пассажирского транспортного средства на междугородней линии стало результатом совместного проекта.