Фестиваль военно-патриотической песни «На безымянной высоте» состоялся в столице подводных сил

На этой неделе в большом ЗАТО стартовал отопительный сезон. Эта новость стала центральной на еженедельном коммунальном часе в администрации муниципалитета. Участники совещания - представители ресурсных и обслуживающих организаций коснулись и других вопросов.

В предстоящие выходные в Снежногорске и Полярном пройдут празднования Дней городов. И уже сегодня состоялось мероприятие по этому случаю. В городе воинской славы не забывают, что своё почётное звание им было получено и благодаря заслугам 10 судоремонтного завода. Предприятие в годы Великой Отечественной ремонтировало корабли Северного флота и отправляло на фронт боеприпасы.

Полсотни концертных номеров, почти сотню участников собрал традиционный фестиваль военно-патриотической песни «На безымянной высоте». Нынешний, уже 17-й по счёту фестиваль, состоялся в столице подводных сил.

Отпускной сезон завершился, теперь во всех учреждениях стартуют сезоны, у кого творческий, у кого спортивный. А вот у коллектива полярнинского музея новый сезон можно - юбилейный. В октябре учреждению исполнится 20 лет, а в День рождения Полярного пройдёт мероприятие, которое также станет украшением праздничной юбилейной программы.

Понятие «экстремизм», к сожалению, вошло в нашу жизнь, всё чаще это слово звучит с экранов телевизоров и во Всемирной паутине. Этим словом обозначено не только общественное явление, но и юридический термин. Какие деяния подпадают под определение «экстремизм», разъясняет Григорий Бардинов, помощник мурманского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

Осень, судя по прогнозам, обосновалась на Севере уже прочно, поэтому сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз напоминают водителям об осторожности при езде в сырую погоду и необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Совсем скоро столица подводных сил отметит своё 60-летие. Мероприятия, приуроченные к юбилею, проходят с начала года. Не остался в стороне и канал «ЗАТО-ТВ». В редакционной рубрике «Признание в любви родному городу» звучат слова любви гаджиевцев к родному городу.