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АТВ ЗАТО Александровск15.09.17 18:00

Фестиваль военно-патриотической песни «На безымянной высоте» состоялся в столице подводных сил

На этой неделе в большом ЗАТО стартовал отопительный сезон. Эта новость стала центральной на еженедельном коммунальном часе в администрации муниципалитета. Участники совещания - представители ресурсных  и обслуживающих организаций коснулись и других вопросов.

В предстоящие выходные в Снежногорске и Полярном пройдут празднования Дней городов. И уже сегодня состоялось мероприятие по этому случаю. В городе воинской славы не забывают, что своё почётное звание им было получено и благодаря заслугам 10 судоремонтного завода. Предприятие в годы Великой Отечественной ремонтировало корабли Северного флота и отправляло на фронт боеприпасы.

Полсотни концертных номеров, почти сотню участников собрал традиционный фестиваль военно-патриотической песни «На безымянной высоте». Нынешний, уже 17-й по счёту фестиваль, состоялся в столице подводных сил.

Отпускной сезон завершился, теперь во всех учреждениях стартуют сезоны, у кого творческий, у кого спортивный. А вот у коллектива полярнинского музея новый сезон можно - юбилейный. В октябре учреждению исполнится 20 лет, а в День рождения Полярного пройдёт мероприятие, которое также станет украшением праздничной юбилейной программы.

Понятие «экстремизм», к сожалению, вошло в нашу жизнь, всё чаще это слово  звучит с экранов телевизоров и во Всемирной паутине. Этим словом обозначено не только общественное явление, но и юридический термин. Какие деяния подпадают под определение «экстремизм», разъясняет Григорий Бардинов, помощник мурманского прокурора по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах.

Осень, судя по прогнозам, обосновалась на Севере уже прочно, поэтому сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз напоминают водителям об осторожности при езде в сырую погоду и необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Совсем скоро столица подводных сил отметит своё 60-летие. Мероприятия, приуроченные к юбилею, проходят с начала года. Не остался в стороне и канал «ЗАТО-ТВ». В редакционной рубрике «Признание в любви родному городу» звучат слова любви гаджиевцев к родному городу.

 

Комментарии

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06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 620 человек
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Последние комментарии

Другой взгляд
16.09.17 12:23
Сейчас в сети можно много найти откликов по поводу пятничной политической тусовки в сквере на улице Ленинградской. Попытаюсь отметить здесь то, что осталось за вниманием активных пользователей некотор
Комментарий к новости:Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
SuhiRos
16.09.17 09:30
Соглашусь с sosed51, но хочу заметить, что диагноз путинской власти - «воровская» - поставлен Навальным, да и не только им, - правильный. Другое дело, а кто сможет выдержать искушение шальными деньгам
Комментарий к новости:Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
Мария
15.09.17 21:18
Хорошее шоу, но не более. Для молодёжи это подходит!
Комментарий к новости:Алексей Навальный едет со своей программой в Мурманск
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