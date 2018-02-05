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АТВ ЗАТО Александровск05.02.18 20:30

«Фиксики» в гостях у главы администрации ЗАТО Александровск

На календаре понедельник, а значит, на очередном аппаратном совещании в администрации большого ЗАТО определялись с планами на текущую неделю, а также находили пути решения возникшим проблем.

В федеральный закон о дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей, внесены очередные изменения. Они касаются способов распоряжения средствами материнского капитала.

Воспитанники снежногорского детского сада «Пингвиненок» на днях побывали в администрации большого ЗАТО. Дошколята давно мечтали лично познакомиться с главой исполнительной власти, рассказать о своём проекте.

Общий сбор по сигналу тревоги. Артиллеристы отдельной береговой бригады Кольской флотилии в течение двух дней отрабатывали действия расчётов артустановок и служб обеспечения в рамках тренировки боевой готовности.

А уже наследующий день артиллеристы выдержали бой на арене ледовой. В рамках чемпионата Северной военной лиги на кубок командующего Северным флотом команда «Бастион» принимала на полярнинском льду клуб «Пётр Великий», представителей экипажа одноимённого крейсера.

Свои фантазии на тему полярной ночи представили снежные ваятели Полярного. Жителям этого города карантин помешал провести ежегодный конкурс вместе со всем ЗАТО. Заготовки на площади всё-таки дождались снежных скульпторов, и ровно в полдень в субботу работа закипела.

 

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