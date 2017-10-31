Новая рабочая неделя в большом ЗАТО началась с традиционного аппаратного совещания. На повестке дня, как и прежде, стояли вопросы на контроле администрации, проблемы и планы на перспективу.

Реализация масштабного партийного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Александровске в краткосрочном плане на 2017 год подходит к завершению. В большом ЗАТО торжественно открыли два объекта в рамках этой программы.

Персонально или списком? Форму избрания депутатов Совета ЗАТО Александровск обсудили на публичных слушаниях.

Главное в битвах – это снабжение. Все интересующие вопросы по различным видам обеспечения смогли задать военнослужащие Александровска на выездном приёме специалистов Северного флота. Общественная приёмная Минобороны работала в Полярном.

Количество автомобилей в ЗАТО неуклонного растёт, кроме того обновляются транспортные парки предприятий и организаций . В свою очередь множатся ряды александровцев, которые с полным правом отмечали в минувшие выходные День автомобилиста.

Заметным событием в культурной жизни большого ЗАТО стало празднование юбилея Полярнинского историко-краеведческого музея. Музейщики пригласили разделить с ними праздник своих коллег, друзей и посетителей.