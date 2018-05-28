Гаджиевцам уральцы подарили концерт группы «Чайф»

Текущие проблемы, вопросы на контроле и планы на перспективу. Аппаратное совещание в администрации Александровска открыло очередную рабочую неделю.

Сегодня исполнилось 80 лет со дня образования Мурманской области. Весь год проходит под знаком юбилея. Кульминация торжеств пришлась на выходные. В воскресенье на Центральном стадионе профсоюзов состоялась театрализованная программа «Процветай, наш Кольский край!», в которой приняли участие творческие делегации городов и районов Заполярья. В их числе были и представители ЗАТО Александровск.

За безопасность на дорогах. Автоинспекторы ЗАТО Александровск провели сегодня оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

Оранжевое настроение - в столице подводных сил побывала делегация Свердловской области. Уральцы по традиции приехали не с пустыми руками. Подарком для своих подшефных стал концерт группы «Чайф» в гарнизонном Доме офицеров.

Подари частичку доброты. В Центре гражданского и патриотического воспитания молодёжи проходит акция «Счастливый малыш».