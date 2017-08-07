Гаджиевский Дом офицеров готовят к 60-летию столицы подводных сил

Выполнение прежних поручений и планы на предстоящую неделю обсуждали сегодня на аппаратном совещании в администрации большого ЗАТО. Ещё один не менее важный вопрос, который неизменно присутствует в повестке дня администрации ЗАТО Александровск, – подготовка к 60-летию столицы подводных сил. Одной и площадок предстоящих торжеств станет гаджиевский Дом офицеров. В настоящее время это здание опутано строительными лесами. Ремонтируемый объект посетило руководство муниципалитета.

Общественный совет при ОМВД ЗАТО Александровск признан лучшим в области среди аналогичных структур. Ценный подарок и грамоту общественникам вручил кандидат юридических наук Алексей Кузьмин.

В ЗАТО Александровск завершается летняя оздоровительная кампания. Выездные смены возвращаются домой. На днях ожидается приезд последних отдыхающих с Черноморского побережья. На этой неделе состоится закрытие третьей смены городского лагеря. Между тем ещё одна смена малозатратной формы отдыха юных северян открылась сегодня.

Корабли Кольской флотилии продолжают активно осваивать Северный морской путь и участвовать во всех флотских учениях. А также моряки не забывают отражать путь своих кораблей в исторических хрониках. Новую книгу «Владимир Гуманенко» читатели увидят в сентябре этого года.