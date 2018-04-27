Глава ЗАТО Александровск указывает муниципальным предприятиям, где убирать снег

Открывают выпуск новости с коммунальных фронтов. А уборка городских территорий благодаря «усилиям» главы администрации ЗАТО Александровск превратилась в неудачные «военные операции», которые с нарушением своих полномочий пытается проводить Вера Сулаева.

Узнай о своих долгах. Акция от судебных приставов прошла в крупном сетевом магазине в Снежногорске. Своеобразная форма работы с недобросовестными гражданами, задолжавшими за услуги ЖКХ, не уплатившими вовремя штрафы, приносит положительные результаты.

На территории ЗАТО проходят тренировки по пожарной безопасности. На этот раз основной легендой учений стал пожар в физкультурно-оздоровительном комплексе «Каскад» в Полярном. Огнеборцы отрабатывали эвакуацию сотрудников и тушение в условиях максимально приближенным к реальным

В период подготовки к летним отпускам ветеринарная станция напоминает владельцам домашних животных о необходимости вакцинации, перерегистрации и обработки против паразитов. Дополнительно будет работать и передвижной ветпункт в Гаджиево.

В феврале стартовал II Всероссийский конкурс социальных квестов «Флагман». Команда дома детского творчества г.Снежногорска волонтеры «Дриады» успешно справились с заочными этапами. Итоги конкурса, в котором приняли участие 150 команд со всей России, будут известны уже в мае.

У самодеятельных коллективов ЗАТО Александровск начался сезон творческих отчётов. В Полярном первыми отчитались детские вокальные объединения Центра культуры «Север». В Снежногорске итоги очередного творческого сезона подвели участники «Хора русской песни» ГДК «Современник».