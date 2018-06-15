Грядёт пенсионная реформа - подростки начинают копить северный стаж

Дела депутатские. Парламентарии ЗАТО Александровск собирались на этой неделе на очередное заседание. Последнее перед депутатскими каникулами. В повестке дня десяток неотложных вопросов.

К разговору о пенсиях. Сегодня во многих российских СМИ активно обсуждаются правительственные предложения по новой пенсионной реформе. Одно можно сказать, наличие северного стажа по-прежнему является основанием к раннему выходу на пенсию. Такой стаж александровские школьники уже начали зарабатывать во время летних каникул.

Одна из популярных новостей недели в Мурманской области – ледокол «50 лет Победы» отправился в первый туристический рейс на Северный полюс в этом сезоне. Теперь ледокол сможет нести на своём борту более вместительный вертолёт. Посадочную площадку на ледоколе расширили на 10-ом судоремонтном заводе.

В школах большого ЗАТО наступили летние каникулы. С начала июня стартовала оздоровительная кампания у юных северян. Некоторые школьники отправились на отдых в выездные лагеря, а в ЗАТО Александровск начали работу лагеря городские.

С началом отпускного сезона заполярные города пустеют, но жизнь на этом не замирает. Во флотских соединениях стартовал летний период обучения, в военкоматах продолжается весенняя призывная кампания, которая идёт под контролем надзорных органов. Флотское государево око не дремлет.

В ЗАТО Александровск совсем скоро готовы будут приступить к реализации проекта по реконструкции трапа в Полярном. Александровцы уже собрали большую часть необходимой суммы по программе поддержки местных инициатив.

Сразу после выпуска новостей в эфир выходит программа «Разговор о главном», во время которой мы расскажем о летней ремонтной кампании.

Коллектив телеканала «АТВ ЗАТО Александровск» уходит в отпуск. Мы прощаемся с телезрителями ненадолго.