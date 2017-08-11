Гудок зовёт - школяры приходят на завод

Снежногорское автотранспортное предприятие продолжает удивлять александровцев. С прошлого года на дорогах большого ЗАТО северяне уже смогли заметить автобусы с необычной раскраской. Сначала на линию вышли машины с символикой городов соседей, позднее к ним присоединились «вязанные» собратья». Особняком радует александровцев «Димкин автобус», который оформили в честь победителя конкурса, приславшего яркий рисунок. На этой неделе в парке вновь пополнение, на маршрут выходит автобус «Маэстро».

Общественный совет при ОМВД ЗАТО Александровск признан лучшим в регионе среди аналогичных структур. Ценный подарок и грамоту общественникам вручили представители регионального совета.

Каникулы подходят к концу, школяры постепенно возвращаются в города, отдохнувшими и набравшимися сил перед новым учебным годом. Между тем руководству учреждений образования отдыхать не пришлось, так как они усиленно ремонтировали школы ко Дню знаний.

Гудок зовёт, школьники приходят на завод. В рамках совместного проекта городского историко-краеведческого музея и 10-го СРЗ воспитанники летнего лагеря посетили на этой неделе центральную заводскую лабораторию.

Впереди долгожданные выходные. Многие александровцы, возможно, предпочтут провести их на свежем воздухе, так как начинается сезон тихой охоты – сбор грибов и ягод. Кто-то просто захочет прокатиться до областного центра. Автоинспекторы напоминают о необходимости соблюдения правил дорожного движения.

Завтра во всех флотских гарнизонах пройдут митинги памяти экипажа подлодки «Курс», погибших в Баренцевом море в августе 2000 года.