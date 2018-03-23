Как снег на голову – неожиданный коммунальный рейд в Гаджиево и Полярном

Еженедельные коммунальные рейды по городам большого ЗАТО продолжаются. На последнем выходе во дворы и детские площадки муниципалитета руководством ЗАТО было принято решение устраивать и проверки внезапные. Одна из них прошла на этой неделе. В графике непланового рейда проблемные адреса Гаджиево и Полярного.

Итоги минувшего года, задачи на текущий, весенний паводок и безопасность граждан на водоёмах. В ЗАТО Александровск состоялось очередное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

В начале недели стартовала декада борьбы с туберкулезом. Для бесплатного обследования александровцев приглашают в медицинские учреждения.

21 марта отмечался Всемирный день человека с синдромом Дауна. Снежногорское общество инвалидов это событие стороной обойти не могло. Праздник прошёл в дружной обстановке с детьми и их родителями.

С начала недели на территории ЗАТО Александровск проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор». Основная цель – профилактика дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, перевозящих пассажиров.

В этом году жители Кольского полуострова будут отмечать 80-летие образования Мурманской области. Программа торжеств составлена и реализуются. Во всех муниципалитетах проходят мероприятия. Одним из них стал концерт столичных музыкантов Александра Кондратьева и Владимира Таланова в Снежногорске.

Завтра в Мурманске состоится торжественное открытие 84 международного Праздника Севера. Полярная олимпиада объединяет профессионалов и любителей зимних видов спорта. Свой городской Праздник Севера традиционно проходит и в Полярном. И в этот раз всех позвала лыжня.