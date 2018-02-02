Карантин в Полярном снят

Вопросам развития массового спорта, совершенствования системы спортивной подготовки и медицинского сопровождения юных спортсменов было посвящено выездное совещание в ЗАТО Александровск. Состав участников представительный: сенатор от Мурманской области, специалисты Минздрава и Минспорта России, региональные парламентарии, чиновники и медики.

Тяжело в учении - в отдельной бригаде береговой артиллерии прошли мероприятия в рамках Дня боевой подготовки.

Сегодня в администрации ЗАТО Александровск состоялось заседание Межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии, которая приняла решение карантин в Полярном снять.

«Звездная дорожка» - IV открытый фестиваль детских талантов собрал юных художников, танцоров и вокалистов из городов Кольского Заполярья в мурмашинском ДК «Энергетик» в минувшие выходные. В числе призёров конкурса оказались представители сразу двух вокальных коллективов Централизованной клубной системы Полярного.

Зима продолжает испытывать терпение северян. Мороз сменяется потеплением. Ситуация на дорогах становится напряжённой и требует от водителей максимум внимания. У сотрудников Госавтоинспекции ЗАТО Александровск на пером плане остаётся профилактика. Рейды и профилактические акции неизменно дополняют график дежурств экипажей ДПС.