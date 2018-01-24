«Клубничка» видяевца потянула на 2 года лишения свободы

Ситуация во второй полярнинской школе по-прежнему стоит на особом контроле руководства муниципалитета. Поводом для беспокойства, напомним, стали массовые обращения за медпомощью учеников этого учебного заведения. С 15 января решением главного санитарного врача в учреждении приостановлен образовательный процесс.

18 марта россияне будут выбирать главу государства. Выборная кампания уже стартовала. Её главная особенность – теперь имеется для каждого гражданина, который может быть по каким-то причинам в день голосования по месту регистрации, тем не менее воспользоваться своим конституционным правом – отдать свой голос по месту фактического пребывания. Каждый голос важен.

Два года общего режима. Такого приговора добились служители ока государева для любителя клубнички из ЗАТО Видяево.

Впереди выходные, которые обещают быть морозными, но при этом познавательными и не скучными. Куда можно будет сходить, что посмотреть и, может быть, принять участие, редакция традиционно рассказывает в рубрике «Афиша выходного дня».