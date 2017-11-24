Когда последний раз мама ругала Семёна Каурова, главу администрации ЗАТО, узнали ребятишки из детского сада «Березка»ПРОЩЕ ГОВОРЯ: Травить безнравственных клопов этого мира! - цель жизни Виталия Милонова
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АТВ ЗАТО Александровск24.11.17 18:00

Когда последний раз мама ругала Семёна Каурова, главу администрации ЗАТО, узнали ребятишки из детского сада «Березка»

Неотложные вопросы послужили поводом для александровских парламентариев собраться на этой неделе на внеочередное заседание.

О пенсионной системе России - вкратце и лишь самое главное. В ЗАТО Александровск в рамках Всероссийского Дня правовой помощи детям состоялся круглый стол на тему: «О новом в пенсионном законодательстве».

Узнать о буднях главы исполнительной власти, задать все свои «почему?» и лично пообщаться с Семёном Кауровым на днях смогли воспитанники снежногорского детского сада № 9 «Березка». При дошкольном учреждении уже не первый год работает пресс-центр с одноименным названием, который и посетил глава.

Путешествие в мир музыки и красок смогли совершить ученики первого года Детской школы искусств Полярного. Посвящение в первоклассники на этот раз прошло в необычном формате.

Учащиеся Мурманского политехнического лицея с ознакомительным визитом посетили градообразующее предприятие Полярного.  Будущие инженеры и учёные прошлись по заводской цехам, побывали на плавучем доке.

Зима в Заполярье продолжает испытывать северян. Всю неделю столбик термометра удерживал отметку ниже 10 градусов. В выходные синоптики обещают потепление. Такие перепады температуры сказываются на ситуации на дорогах. Автоинспекторы предостерегают, зимняя езда по зимней дороге сопряжена со многими опасностями. Чтобы избежать их, совет простой – нужно соблюдать Правила дорожного движения, быть внимательными, и взаимовежливыми.

 

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