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АТВ ЗАТО Александровск09.06.17 18:00

Кольская флотилия разнородных сил Северного флота готовится отметить 35-летие

Задел на всю неделю определили на традиционном аппаратном совещании в ЗАТО Александровск. Программа формирования комфортной городской среды, летние ремонты дорог и другие насущные вопросы составили повестку дня в администрации муниципалитета.

Сегодня в городах большого ЗАТО прошёл субботник. Места и участники определены специальным постановлением главы администрации. Возобновились и традиционные коммунальные рейды по пятницам. Сегодня в центре внимания оказался город судоремонтников.

Летом жизнь в северных городах замирает. Горожане отправляются в отпуск. В школах закончились занятия. В учреждениях культуры – творческие сезоны. Наступает время ремонта. В полярнинском Центре культуры «Север» в межсезонье решили установить новую сцену.

Исполнению майских указов президента России было посвящено очередное заседание комиссии ЗАТО Александровск по мониторингу.

8 июня свой профессиональный праздник отметили те, кто первыми принимают на себя волны людских проблем, и в меру своих возможностей помогают решать эти проблемы, - работникам социальной сферы. Поздравления с праздником сотрудники соцучреждений принимали на своём рабочем месте.

Кольская флотилия разнородных сил Северного флота готовится отметить своё 35-летие. В расположении частей и соединений кипит работа. Программа торжеств обещает быть обширной. Центральным мероприятием станет открытие музея объединения.

12 июня отметим День России. В большом ЗАТО к празднику готовится много праздничных мероприятий, и в их череде уж точно не затеряется акция Центра и гражданского патриотического воспитания молодёжи «Копилка добра».

Коллектив телередакции «АТВ ЗАТО Александровск» уходит в отпуск. Следующий выпуск новостей на канале Александровска выйдет в эфир 24 июля. Будем надеяться, новости будут только хорошими. До встречи на нашем каннеле.

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