АТВ ЗАТО Александровск20.09.17 18:00
«Копилка добра» - снежногорский шеф-повар и земляки поддержали Дашу Витовскую
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-Нам интересно Ваше мнение06.09.17: Свыше 52% россиян готовы переехать на Дальний Восток при условии, что будет жильё и зарплата свыше 50 тысяч рублей, сообщает ВЦИОМ. А вы готовы на таких условиях поменять Крайний Север на Дальний Восток?Проголосовало: 722 человека
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