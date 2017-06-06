Красные квитанции-платёжки рассылает должникам «КолАтомЭнергоСбыт»

Задел работ на предстоящую неделю определили сегодня на традиционном аппаратном совещании в администрации ЗАТО. Программа формирования комфортной городской среды, летние ремонты дорог и другие насущные вопросы составили повестку дня заседания.

Исполнению майских указов президента России было посвящено очередное заседание комиссии ЗАТО Александровск по мониторинг их выполнения.

В ближайшие дни потребители Мурманской области получат майские квитанции за электроэнергию, выпущенные гарантирующим поставщиком «КолАтомЭнергоСбыт». В этом месяце не все увидят в ящиках привычные бело-синие платежки: у должников они будут красного цвета.

Сохранение семейных ценностей и традиций достойно похвалы и даже награды. Представитель регионального Министерства социального развития вручила благодарственные письма трём семьям из ЗАТО Александровск.

В полярнинском Городском историко-краеведческом музее открылась выставка работ Дмитрия и Нины Новицких. Мероприятие, первое в череде многих, посвящённых предстоящему 80-летию Мурманской области.