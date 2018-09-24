Легендарная подлодка проходит музеефикацию на акватории СРЗ «Нерпа

В повестке дня традиционного аппаратного совещания на старте новой рабочей недели в администрации большого ЗАТО – вопросы готовности муниципалитета к предстоящим холодам, текущие проблемы и вопросы, стоящие на контроле.

Дата в истории. 24 сентября 1955 года на стапелях заводе № 402 в Молотовске, ныне Северодвинске, состоялась церемония закладки первой отечественной атомной подводной лодки К-3. («Ленинский комсомол»). Сегодня первенец атомного подплава на заслуженном отдыхе. Спустя 63 года легендарная субмарина в ожидании музеефикации на акватории СРЗ «Нерпа».

Медицина активно развивается. От многих заболеваний, считавшимся ранее неизлечимыми, теперь можно обезопаситься вакциной или своевременным оперативным вмешательством. Тем не менее, профилактика была и остаётся неизменным гарантом сохранения вашего здоровья.

За многолетний труд во благо города. В преддверии 45-летия Снежногорска в ДК «Современник» чествовали горожан. Почётные грамоты и благодарственные письма губернатора региона и Мурманской областной Думы вручили лучшим работникам предприятий и учреждений города юбиляра.

Начало осени в Александровске всегда связано с празднованием дней рождения городов в составе большого ЗАТО. Неделей раньше отмечали праздничные даты Полярный и Гаджиево. В минувшую субботу эстафету подхватил Снежногорск. В этом году отмечали рождение города по-особому. Городу судоремонтников исполнилось 45 лет! Город судоремонтников отметил своё 45-летие. День рождения только раз году, но при желании праздник можно растянуть и на целый год. В эфире телеканала рубрика «Признание в любви родному городу».