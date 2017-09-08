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АТВ ЗАТО Александровск08.09.17 18:00

Лодку К-3, первенца советского атомного подплава, ждёт музеефикация

В Екатерининской гавани ошвартовалась подводная лодка «Владикавказ». Субмарина совершила межфлотский многомильный переход, вернулась на главную базу Кольской флотилии разнородных сил, достойно выполнив поставленные задачи. В их числе – участие в Главном Военно-морском параде в Кронштадте на День ВМФ.

Первенец советского атомного подплава - лодка К-3 - после 12 лет ремонтных работ на суше вернулась в родную стихию. Сегодня на СРЗ «Нерпа» провели доковую операцию. Теперь легендарную субмарину ожидает музеефикация.

Осень вступает в свои права. Отпускной сезон закончен. На дорогах всё больше машин. Сотрудники Госавтоинспекции напоминают об осторожности при езде в сырую погоду и необходимости соблюдения Правил дорожного движения.

Совсем скоро столица подводных сил отметит своё 60-летие. Мероприятия, приуроченные к юбилею, проходят с начала года. Не остался в стороне и канал «ЗАТО-ТВ». В редакционной рубрике «Признание в любви родному городу» звучат слова любви гаджиевцев к родному городу.

 

 

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