«Любо мне!» и любо всем - в Полярном состоялся I Открытый фестиваль казачьей культуры

Не весенний апрель – главная тема в повестке дня аппаратного совещания на старте новой рабочей недели. Последствия снегопадов на улицах и во дворах, простудные заболевания и подготовка к майским праздникам.

Ситуации с заболеваемостью ОРВИ и гриппом было посвящено отдельное совещание в администрации ЗАТО Александровск. В связи с ростом числа заболевших, принято решение объявить эпидемический период в Снежногорске.

С надеждой на новоселье и уверенностью на то, что нормы призыва на военную службу будут выполняться. 8 апреля исполнилось сто лет со дня создания Комиссариатов по военным делам. Сотрудники александровского военкомата принимали поздравления накануне.

«Любо мне!» В светлый праздник Пасхи центр культуры «Север» принимал участников первого открытого фестиваля казачьей культуры.

В минувшие выходные 17-й турнир по греко-римской борьбе собрал на снежногорском ковре более ста юных борцов из городов региона. На бой вышли и опытные бойцы и новички.

В Заполярье готовятся отметить грандиозное событие – 80-летие Мурманской области. Кульминацией станет концертная программа под открытым небом. ЗАТО Александровск представит свою 15-минутную творческую визитную карточку. Отбор номеров проходит уже сейчас. Многочисленные номера коллективов самодеятельности просматривают специалисты из областного центра.

Православные христиане отметили главный праздник - Светлое Христово Воскресенье, который в этом году пришёлся на начало апреля. Во всех храмах большого ЗАТО прошли службы Александровцы святили пасхальную снедь.