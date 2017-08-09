«Маэстро» - среди красивых автобусов ЗАТО Александровск пополнение

Снежногорское автотранспортное предприятие продолжает удивлять александровцев. Ещё с прошлого года на дорогах большого ЗАТО можно было заметить автобусы с необычной раскраской. Сначала на линию вышли машины с символикой городов-соседей, позднее к ним присоединились «вязанные» собратья. Особняком работает «Димкин автобус», в честь победителя конкурса. Его рисунок послужил эскизом для этой машины. Теперь в парке вновь пополнение.

В ЗАТО Александровск продолжается подготовка к знаменательному событию. Столица подводных сил отметит своё 60-летие. Организационным моментам было заседание специально созданной рабочей группы.

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