Мамочки и детки – самые спортивные семьи вышли на соревнования

Неотложная повестка для александровских парламентариев уже во второй раз послужила поводом собраться на внеочередное заседание. Вопросов немного, но касались они главного финансового документа большого ЗАТО на год текущий и на последующие.

Сегодня, 1 декабря, в Вооружённых силах России стартовал новый учебный год. Во всех частях и соединениях, в том числе и на Северном флоте, прошли построения личного состава. До личного состава частей и подразделений СФ того были доведены задачи на предстоящий зимний период.

Два года назад календарь знаковых дат в истории нашей страны пополнился ещё одной. 3 декабря указом президента России объявлено Днём памяти неизвестного солдата. В Заполярье множество могил, в которых покоятся безымянные герои Великой Отечественной войны, красноармейцы и краснофлотцы. Есть такое захоронение и на территории ЗАТО Александровск, которое находится на выезде из Полярного.

Сегодня ровно год как на 10-ом судоремонтном заводе открылся новый цех ремонта блочных и паротурбинных установок, предназначенный для обслуживания, в том числе атомоходов 4-го поколения. Кроме того на этой неделе свой 43-й день рождения отметил заводской буксир. О кораблях больших и малых в сюжет журналистов «АТВ ЗАТО Александровск».

А ну-ка, мамы! Самые спортивные семейные команды определились на этой неделе на состязаниях для дошколят, устроенных Центром гражданского и патриотического воспитания молодёжи. На старт в спорткомплексе «Канск» вышли воспитанники детских садов вместе со своими мамами.