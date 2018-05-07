Массовый спорт, или Будущим олимпийцам ЗАТО Александровск приходится за справкой врача постоянно ездить в Мурманск

Развития массового детского спорта в ЗАТО Александровск - задача на сегодняшний день в числе приоритетных. Условия в части технического обеспечения в муниципалитете создаются. Реконструируются спортивные объекты, строятся новые. Желающих заниматься спортом также много.

Всё бы хорошо. Но в последние годы особенно остро встаёт проблема организации медицинского сопровождения будущих олимпийцев. В спортивных школах не хватает спортивных врачей. Проблему в Александровске обсуждали, причём на высоком уровне. В феврале в ЗАТО побывали сенатор от Мурманской области, специалисты Минздрава и Минспорта России, региональные парламентарии, чиновники и медики. Не так давно представитель региона в Совете Федераций Татьяна Кусайко вновь посетила Александровск.

Проблема, к слову существует же давно. Только с снежногорском спорткомплексе «Дельфин» тренировки в бассейне и залах различной направленности посещают более 900 детей. В структуре спортшколы 7 объектов. Всего в Александровске работают 3 школы, которые охватывают более трёх с половиной тысяч юных александровцев. Отсутствие медицинского сопровождения спортсменов на местах создаёт серьёзные помехи. Чтобы получить визу врача-специалиста, нужно ездить в Мурманск, в областной специализированный диспансер. Потеря времени и ощутимые затраты. Причём медицинская виза нужна уже с первых дней обучения.

- Эта проблема известна и в Управлении образования. На сегодняшний день решать её приходится именно на муниципальном уровне, - считает Игорь Шкуратов, тренер-преподаватель ДЮСШ № 2 (г.Снежногорск).

Галина Чебелева, начальник управления образования ЗАТО Александровск, говорит, что если сократить число выездов на соревнования или отказаться от них совсем, тогда теряется всякий смысл занятий спортом. Пусть даже не все 3,5 тысячи ребят достигнут олимпийских высот, это и не требуется, но те, кто уже решил посвятить себя спорту высоких достижений, должны иметь возможность реализовать себя.

Отметим, медицинское сопровождение всё-таки присутствует. В каждой спортшколе оборудован медкабинет, в штате есть фельдшер, но в его функции не входит давать заключение о допуске. Спортивный врач на месте просто необходим. Скучать ему точно не придётся

- Пути решения проблемы изыскивает и руководство муниципалитета, - говорит Галина Чебелева, начальник Управления образования ЗАТО Александровск. - Направляются обращения в адрес представителей Мурманской области в федеральных органах власти. Изучены все аспекты проблемы. Медицинское обслуживание населения большого ЗАТО осуществляет 120 медсанчасть, подразделение Федерального медико-биологического агентства. Штатная единица такого спортивного врача может быть организована в структуре ЦМСЧ.

Продолжает разговор Семён Кауров, глава администрации ЗАТО Александровск: «В структуре этой медсанчасти такой ставки нет. В их задачах медицинские услуги такого рода не прописаны. Затраты на обучение специалиста приемлемые, но источники финансирования каждой штатной единицы регламентированы постановлениями и приказами: госзадание, обязательное медицинское страхование и платные услуги. Тут нужно изыскивать организации или структуры, готовые выступить спонсором».

Как сообщил Семён Кауров, глава администрации ЗАТО Александровск, к решению этой проблемы привлекаются и федеральные чиновники. Они о проблеме знают. В феврале ЗАТО посетила представительная делегация во главе с сенатором от Мурманской области Татьяной Кусайко. По её инициативе вопрос рассматривался на заседания Экспертного совета по физической культуре и спорту при комитете Совета Федерации по социальной политике в ноябре. Повсеместно наладить систему медицинского и медико-биологического обеспечения спортивной подготовки, такое поручение дано и главой государства в мае прошлого года.

- В госзадании ФМБА есть функция – медицинское сопровождение спортсменов на уровне олимпийской сборной. Необходимо эту функцию расширить, закрепить законодательно, - считает Семён Кауров.

- Как знать, возможно, сегодня в спортшколах большого ЗАТО подрастают будущие олимпийские чемпионы, - справедливо заметила Татьяна Кусайко, член Совета Федерации от Мурманской области.

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