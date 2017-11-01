Муниципалитет не должен оставаться один на один со своими проблемами. Решать их нужно сообща с помощью региональных властей и федеральных представителей. В ЗАТО Александровск побывал с рабочим визитом депутат Государственной Думы.

В школах ЗАТО Александровск начались осенние каникулы, которые школяры стараются проводить разнообразно и с пользой. Каждый день из городов отправляются автобусы с детворой на экскурсии. В поездках не стоит забывать о безопасности. Этому была посвящена рабочая встреча педагогов и сотрудников Госавтоинспекции

4 ноября в России отметят День народного единства - всероссийских выходной. Пенсионный фонд информирует о графике выплаты пенсий в ноябре.

«Мне через сердце виден мир» - в ГЦК «Север» прошёл ХI открытый фестиваль творчества людей с ограниченными возможностями здоровья. В нём приняли участие творческие делегации из городов большого ЗАТО и областного центра.

Полярнинский историко-краеведческий музей, едва успев перевести дух после торжеств по случаю своего 20-летия, вновь зовёт в гости. На этот раз в тишину музейных залов нарушит «Ночь искусств».