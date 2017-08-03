«Море и моряки» - Полярнинский городской историко-краеведческий музей приглашает на выставку

На календаре уже август - наступил последний месяц лета. Каникулы подходят к концу. Но летняя оздоровительная кампания продолжается. Юные александровцы набираются сил перед новым учебным годом.

В Мурманской области установлен новый прожиточный минимум. Вышло соответствующее постановление регионального правительства.

Межрегиональное управление № 120 ФМБА России проводит публичные обсуждения правоприменительной практики в целях реализации информационной политики по работе с предпринимателями, повышению грамотности населения в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия, а также совершенствование механизма открытости

Если вы не знакомы с таким художественным термином как полиптих, у вас есть великолепная возможность узнать и увидеть, посетив Полярнинский городской историко-краеведческий музей, где открылась выставка «Море и моряки» из фондов студии военных художников имени Грекова.