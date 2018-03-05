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АТВ ЗАТО Александровск05.03.18 20:30

Моряки-краснофлотцы пришли в Полярнинский музей

Послесловие коммунального рейда в Гаджиево. С итогов коммунальной пятницы началось традиционное аппаратное совещание в администрации большого ЗАТО на старте новой рабочей недели.

С начала года  сотрудниками Госавтоинспекции ЗАТО Александровск было предоставлено гражданам 638 государственных услуг - по регистрации транспортных средств, а также по выдаче и замене водительских удостоверений. Из них в электронном виде – 518.

Военнослужащие ЗАТО Александровск получили подарок к профессиональному празднику. Были вручены первые сертификаты на жилищную субсидию. Между тем вопрос об обеспечении служебными квадратными метрами также является приоритетным для Жилдепартамента Министерства обороны.

Превращаем прошлое в будущее. Клуб военно-исторической реконструкции «Титовский рубеж» представил в Полярнинском музее интерактивную экспозицию, приуроченную к 100-летию Рабоче-крестьянской Красной Армии. Экспонаты можно было не только посмотреть, но и потрогать и даже примерить.

По волнам нашей памяти. Коллектив «Камертон» отметил 30-летие. Его участники - педагоги Снежногорской детской музыкальной школы пригласили своих друзей и почитателей разделить с ними приятный праздник. Юбилейный концерт прошёл во Дворце культуры «Современник».

С севера на юг – все друзья вокруг. В большом ЗАТО подвели итоги ежегодного ХХIV конкурса детской и семейной рукописной книги. Победителей и призёров наградили в субботу.

Нынешняя рабочая неделя будет короткой. Совсем скоро представительницы прекрасной половины человечества будут принимать поздравления с первым весенним праздником. Им будут дарить цветы и, самой собой, стихи и песни. Главные концертные площадки городов большого ЗАТО уже ждут своих зрительниц.

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